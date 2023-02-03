Sınavlara girecek aday öğrenciler ÖSYM’nin açıklayacağı sınav takvimini bekliyor. ÖSYM tarafından açıklanacak sınav takviminde 2023 YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri de yer alacak. Peki, 2023 YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri ne zaman olacak?

2023 yılı ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz aylarda belli olmuştu ancak YKS sınavının seçim tarihine denk gelmesi nedeniyle geri çekildi. ÖSYM, sınav takvimiyle ilgili çalışmalar henüz netlik kazanmadığı için bu yılın sınav takvimi belli olmadı. Fakat açıklanacak olan takvimde sadece YKS sınavlarının değişmesi bekleniyor. Peki, 2023 YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri ne zaman olacak?

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanıldı. YKS sınavı dışındaki KPSS, DGS, ALES, MSÜ sınavlarının tarihlerinde ilk yayınlanan takvime göre değişiklik olmazsa, o sınavların tarihleri belirttiğimiz biçimde olması bekleniyor.

2023 KPSS NE ZAMAN?

Bu yıl KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları yapılmayacak. Sadece KPSS lisans sınavları her yıl organize edilmektedir. ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa;

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de,

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.

2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, MSÜ sınav başvuruları 13 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında alınacak.

Milli Savunma Üniversitesi sınavı ise 26 Mart 2023’de düzenlenecek.

2023 ALES NE ZAMAN?

ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, akademik kariyer hedefi olan adayların katılacağı ALES sınavları bir yılda 3 kez düzenlenmektedir. ALES puanının geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Yeni yılın ilk ALES oturumu 16 Nisan, ikincisi 20 Ağustos ve son sınav 19 Kasım 2023’de yapılacak.

2023 DGS NE ZAMAN?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor. ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, yeni yılda DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.