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2023-MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı

2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giriş belgeleri erişime açıldı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 15:09
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2023-MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı

2023-MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2 Nisan tarihinde düzenlenecek 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) giriş belgeleri erişime açıldı.

ATANMA İŞLEMLERİ TAMAMLANDI!

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023-MSÜ'ye katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.(AA)

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﻿2023-MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı
﻿2023-MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı
﻿2023-MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı
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