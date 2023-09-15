2023’teki rekor sıcaklıkların nedeni ortaya çıktı

Küresel iklim krizleri ve rekor derecede sıcaklıklar 2023 yılına damga vururken, yapılan bir araştırma buna neden olan şeyin ne olabileceğini ortaya çıkardı.

Bilim adamları, geçen yıl Kuzey Pasifik’te Togo açıklarında meydana gelen su altı volkanik patlamasının buna sebep olmuş olabileceğini açıkladı.

Ocak 2022'deki Hunga Tonga-Hunga Ha'apai patlamasında, 60.000 Olimpik yüzme havuzuna eşdeğer suyu gezegenin çok üzerindeki stratosfere fırlattığı belirtildi.

Bilim adamları yaptıkları açıklamada, su buharının doğal sera gazı etkisi göstereceğini, dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşünün de bu ısının hapsolmasına neden olacağını söyledi.

İrlanda'daki Maynooth Üniversitesi'nden iklim bilimi profesörü Peter Thorne, "Volkanların çoğunun soğutma etkisi olacak" derken Tonga yanardağı "kuralın bir istisnası ve daha önce görmediğimiz önemli bir joker kart" açıklaması yaptı.

Pek çok bilim insanı, patlamaların, öncelikle fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan uzun vadeli küresel ısınma eğilimini kısaca ne kadar etkileyebileceğini ölçmek için yanardağlarla ilgili daha fazla araştırmanın hayati önem taşıdığını söyledi.

2015 Paris Anlaşması, selden kontrol edilemeyen yangınlara kadar iklim değişikliğinin en kötü etkilerini önlemek için ortalama sıcaklıklardaki artışı sanayi öncesi dönemlerin 1,5 santigrat derece üstüne mümkün olduğu kadar yakın olacak şekilde sınırlamayı amaçlarken, sıcaklıkların şimdiden 1,2 derece arttığı açıklandı.