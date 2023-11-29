2023'ün en çok dinlenen şarkıcısı belli oldu

2023 yılında en çok dinlenen şarkı ve şarkıcıların listesini açıklandı. Listeye göre en çok dinlenen şarkı ve şarkıcı bakın kim oldu?

KAYNAK: Haber Merkezi
2023'ün en çok dinlenen şarkıcısı belli oldu

Her yıl kullanıcıların o yıl içerisinde en çok dinledikleri müziklerin listesini ve istatistiğini açıklayan SpotifyS, 2023 verilerini açıkladı. Listede Semincek ve Aşkın Olayım şarkısıyla Simge listenin başında yer aldı.

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AŞKIN OLAYIM ZİRVEDE

Açıklanan listede 2023 yılının en çok dinlenen şarkısı Icardi'nin söylemesiyle Galatasaray taraftarının gündemden düşürmediği Simge'nin Aşkın Olayım oldu.Reynmen ve Semicenk'in düet yaptığı Yana Yana şarkısı 2'nci sırada,Remix - Lybel C5ile Güneş'in NKBİ X Yapamam şarkısı 3'üncü sırada, Blok 3'ün Affetmem'i 4'üncü sırada, Semicenk ve Doğu Swag'ın Pişman Değilim'i ise 5. sırada yer aldı.

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EN ÇOK SEMİCENK DİNLENDİ

2023 yılında en çok dinlenen sanatçı listesinin başını ise popüler şarkıcı Semicenk çekti. Listenin devamında UZI, Sezen Aksu, Motive, Lvbel C5, BLOK 3, Çakal, Mabel Matiz, Emir Can İğrek ve Ezhel yer aldı.

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