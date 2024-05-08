Motosikletli kafede oturan müşterilerin arasına daldı!

Kaynak: DHA
Motosikletli kafede oturan müşterilerin arasına daldı!
İstanbul'un Fatih ilçesinde, bir motosikletin kafede oturan müşterilerin arasına dalarak 4 kişinin yaralanmasına neden olan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.20 sularında Silivri Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İddialara göre, bir kişi tarafından emanet alınan motosiklet, kaldırımdan ilerlerken gaza basmak yerine yanlışlıkla fren yerine gaza bastı ve kafenin kaldırım kısmında oturan müşterilerin arasına hızla daldı.

Kazada işletme sahibi de dahil olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek detaylı bir soruşturma başlattı. Motosikletin ani hızlanması ve masaları devirip müşterilere çarpma anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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