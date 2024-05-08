Kartal'da haraç vermeyen iş yerine yapılan silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Saldırının, iş yeri sahibinin haraç vermemesi üzerine yapıldığı iddia edilirken, güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayın detayları korkuttu. Daha önce de aynı iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Olay, 1 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30 civarında gerçekleşti. İş yerine uzun süredir haraç talep eden saldırganlar, daha önce pompalı tüfekle gerçekleştirdikleri saldırının ardından bu kez uzun namlulu silahlarla ateş açtılar. Saldırı sonucunda bir kişi bacağından yaralandı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganların önce iş yerini hedef aldığı, ardından çay içen bir kişinin bacağının vurulduğu görülüyor.

İş yeri sahibi Muhammet Ali Ataş, olayın yaklaşık 5-6 aydır devam eden haraç talepleri ve tehditlerin bir sonucu olduğunu ifade etti. Ataş, "Dükkanımıza sürekli gelip haraç istemeler, hakaretler, sözlü tacizler, dükkan basmalar, bize silah çekmeler gibi olaylar yaşandı. Şikayetçiyiz ve mahkemeyi bekliyoruz. Kendi cebimizdeki parayı kimseye vermeyi düşünmüyoruz" dedi.