Sancaktepe'de drift yaparken kaza yapıp drifte devam ettiler

Kaynak: Haber Merkezi
Sancaktepe'de drift yaparken kaza yapıp drifte devam ettiler
Kazaya rağmen durmayan şahıslar, Sancaktepe'de drift yapmaya devam etti, olay sosyal medyada tepki topladı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, bir araç ile drift yapan 2 kişi kaza yaptı. Ancak, kazanın ardından şahıslar araçlarını durdurmadan drift yapmaya devam etti. Kazanın hemen sonrasında yaşanan bu olay, çevrede bulunanların şaşkınlıkla izlediği bir manzara oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, şahısların sorumsuz davranışını eleştiren yorumlarla dolup taştı. Kazaya rağmen drift yapmaya devam eden şahısların bu tutumu, trafik kurallarına olan saygısızlıklarıyla gündeme geldi.

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