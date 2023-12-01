Ünlü şarkıcı eşine mesaj atan kadınlara seslendi

Şarkıcı Aydilge, eşi Utku Barış Andaç'a Instagram'dan mesaj ve fotoğraf atan kadınlara seslendi.

Serpil Demir
Ünlü şarkıcı eşine mesaj atan kadınlara seslendi

2018 yılında müzisyen Utku Barış Andaç ile nikâh masasına oturan şarkıcı Aydilge, Instagram hesabından yayınladığı videoda eşine mesaj ve fotoğraf atan kadınlar olduğunu söyledi.

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Aydilge, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili eşim Utku’ya flörtöz mesajlar atan, hatta bir takım resimlerini yollayan kadınlar olduğunu öğrendim. Eşim bu profilleri engelleyip geçse de ben birkaç şey söylemek istiyorum.”

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“Bize hep bir erkeğin sevgisinin, onayının hayattaki en değerli şey olduğu dayatıldı. Kadın başımıza eksik ya da yarımmışız da başımızda bir erkek olması bizi değerli kılacak en önemli şeymiş gibi düşündürtüldü. Evet, erkek egemen bir dünyada yaşadığımız için çoğu zaman kendi değerimizi erkeklerin beğenisi üzerinden belirliyoruz ama biz bundan ibaret değiliz.”

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“SİZİ BAŞARILI YA DA ŞAMPİYON KILMAYACAK”

“Evli bir kadının kocasını elde etmekse bazıları için hemcinslerini elemek, rakibine gol atmak gibi hissettiriyor olabilir. Ama benim eşimi ya da başka bir erkeği elde etmek sizi başarılı ya da şampiyon kılmayacak.”

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“Asıl madalyalar sizin hayata kattıklarınızdan ve ürettiklerinizden gelecek. Biz birbirimizin acısı üzerinde tepinerek dans edecek rakipler değiliz. Biz kız kardeşleriz.”

Aydilge’nin açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

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