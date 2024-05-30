2024 BES kesintisi ne kadar?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), kişilerin aktif çalışma hayatları boyunca birikim yapmalarına olanak tanıyan ve devlet tarafından desteklenen bir sistem. BES, rahat bir emeklilik dönemi geçirmek isteyenlere, çalışma süresince birikim yapma fırsatı sunuyor.

Sisteme katılan kişiler, üç aylık, altı aylık veya yıllık periyotlarla belirli miktarlarda ödeme yaparak birikimlerini oluşturuyor. Düzenli ödemelerle birikimlerin değer kaybetmesi önlenir ve yatırım fonları oluşturuluyor.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emeklilik hakkı kazanıldığında, ödemelerin nasıl alınacağı konusunda karar verme yetkisi kişiye ait oluyor. Ödemeler, toplu bir şekilde tek seferde alınabileceği gibi, üç aylık, altı aylık veya yıllık periyotlarla düzenli olarak da alınabiliyor. Ayrıca, ödemenin bir kısmının toplu alınması ve kalan tutarın maaş olarak alınması da mümkün oluyor.

OTOMATİK BES NEDİR?

Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi veya kısaca Otomatik Katılım Sistemi, 1 Ocak 2017'de yürürlüğe giren ve işverenler aracılığıyla çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemi'ne otomatik olarak katılmasını sağlayan bir düzenlemedir. Bu sistem sayesinde, kırk beş yaşın altındaki memur veya işçi statüsündeki kişiler ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında çalışanlar Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilir. Katkı payı, brüt maaşın yüzde üçü olarak belirlenmiştir. Ayrıca, sistemden ilk iki ay içinde isteğe bağlı olarak çıkma hakkı vardır. Bu durumda, çıkış talebi Otomatik Bireysel Emeklilik sisteminin sağlayıcısı olan banka veya sigorta şirketi ile iletişime geçilerek bildirilir.

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BES’E KİMLER KATILABİLİR? BES’E KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılmak için eskiden kişilerin on sekiz yaşını doldurmuş olması gerekiyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılım için herhangi bir yaş kriteri bulunmamaktadır. Bu sayede, BES'e katılmak isteyen bireyler, yaş sınırlaması olmaksızın yasal temsilcileri aracılığıyla sisteme kaydolabilirler. Emekli olabilmek içinse Bireysel Emeklilik Sistemi'ne en az on yıl boyunca katkı payı ödenmesi ve elli altı yaşına gelinmesi gerekiyor.