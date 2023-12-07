2024 gündemi: Lityum pilleri...

İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, Porton Down'daki askerî laboratuvara yaptığı ziyaret sırasında, bir felaketin elektrik veya dijital iletişimin kesilmesiyle sonuçlanmasına karşı İngiliz halkının pille çalışan radyo, meşale, mum gibi malzemeleri hazır etmeleri gerektiğini söyledi.

Dowden, ayrıca, Başbakan Rishi Sunak'ın Elon Musk ile teknoloji ve yapay zekâ hakkında konuşmasından haftalar sonra yapay zekânın tehlikelerinden de bahsetti ve yatak odasındaki "genç bir çocuğun" yapay zekâ ile hekleme yapabileceğini ve sistemlere zarar verebileceğini söyledi.

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Dowden, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada da "Hükûmetin tüm aktörleri bir araya getirme ve onlara ihtiyaç duydukları becerileri verme konusunda bir rolü var. Bugün, bu grupların becerilerini geliştirecek yeni bir Birleşik Krallık Dayanıklılık Akademisi geliştirdiğimizi duyurabilirim. Bu akademi, toplumun tamamı için çeşitli öğrenme ve eğitim fırsatları sağlayacak. Profesyoneller için beceri, bilgi ve ağ oluşturmaya yönelik bir mükemmeliyet merkezi olacak. İşletmeler için kritik ulusal altyapıya ve siber tehditlere karşı daha fazla rehberlik ve yardım sağlanacak. Vatandaşlar için bu tür olaylara dayanıklılıklarını artırmak amacıyla ve hanelerin nasıl hazırlanabileceği konusunda pratik tavsiyeler sağlayacak birleşik bir ‘Hükûmet Dayanıklılık Web Sitesi’ olacak." dedi.

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Dowden, İngiltere'nin karşı karşıya olduğu tehlikeleri de Rusya-Ukrayna savaşı, siber saldırılar, salgın hastalıklar, yapay zekânın kötüye kullanılması ve olağanüstü hava durumları olarak sıraladı.

Oliver Dowden, bir felaket sonucu internet ve güç sistemlerinin çökmesi durumunda, “analog bir çağa geri dönmeye hazır olmak” çağrısı yaptı.

Dowden, insanların internete çok fazla bağımlı hâle geldiğini ve bu durumun onları bir felaket sırasında yalnız bırakabileceğini belirterek, "Herkesin pille çalışan bir radyoya erişebilmesi, her zaman geçerlidir" dedi.

Her türlü felakete karşı bir acil durum çantası hazırlamak elbette gereklidir. Tabii bir deprem veya sel sırasında acil durum çantasına ulaşma fırsatı hiç olmayabilir...

AKUT sitesinde, acil durum çantasında neler bulundurulması gerektiği yazılıdır. El feneri, mümkünse kafa feneri, pilli radyo, pil, çok amaçlı çakı, iş eldiveni, kibrit ya da çakmak, toz maskesi, düdük, not defteri, tükenmez kalem, önemli evrak dosyası, düzenli kullanılması gereken ilaçlar, battaniye, kıyafet, ip, yiyecek, su gibi...

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Londra merkezli The Economist dergisinin 2024 konulu kapak haberinde de benzer bir gündem var. Dergiye göre 2024’te dünyada enerji haritaları değişecek ve lityum, bakır ve nikel çok daha fazla önem taşıyacak, petrol ve gazın önemi biraz azalacak!

Dergi, “Yapay zekâ 2024’te gerçekleşiyor, insan beynine çip takılacak, gözetim çağı başlayacak” derken, "Euro, Dolar ve Yen düşecek" öngörüsüne de yer verdi...

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Daha ilginç olan konu şu ki Dowden, son günlerde pillerin şehirlerin neresinde depolanacağı gibi haberlerle İngiliz medyasının gündemindeydi.

Dowden, 2 Aralık 2023 günü de Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Dele Alake ile Londra'da bir araya geldi.

Dowden, Lityum gibi enerji mineralleri konusunda Nijerya ile ortaklık yapmakla ilgilenen “İngiliz Ulusal Ekonomik Güvenlik Konseyi”ne başkanlık ettiğini söyledi.

Bilindiği gibi lityum pilleri, artık şarj edilebilen elektrikli araçlarda da kullanılmaktadır. Lityum, artık petrol ve gaz kadar önemli...

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Kısacası, İngiltere, elektriklerin ve haberleşmenin tamamen kesileceği günlere hazırlanıyor...

Güneşte meydana gelecek patlamaların, dijital iletişimi tamamen durdurabileceğine dair haberlerin kaynağı da çoğunlukla İngiltere medyasıdır.

Bu arada, Türkiye’nin Millî Güvenlik Kurulu var ama bir “Ulusal Ekonomik Güvenlik Konseyi” yok! Suriye politikası gibi faiz oranları gibi her türlü karar, tek kişiden çıkıyor!