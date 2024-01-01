2024 yılı trafik cezaları belli oldu. Kırmızı ışık, emniyet şeridi, hız limiti yakar adamı

Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılı trafik cezaları belli oldu. Kırmızı ışık, emniyet şeridi, hız limiti yakar adamı
Yeni yılda sürücülere kesilecek cezalar kesinleşti. Alkollü araç kullanma, uyuşturucu ve alkol testi kabul etmeme, plakasız araç kullanma, drift yapma, ehliyetsiz araç kullanma, emniyet şeridini ihlal etme gibi birçok trafik suçuna verilecek ceza tutarları belli oldu. İşte 2024 yeni trafik cezaları.

Yeni yılda hayatları kurtaran trafik kurallarına uymayan sürücülere uygulanacak trafik cezalarının yeni tarifesi belli oldu. Detaylar haberimizde.

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2024 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ

Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) 6.440 TL

Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 8.075 TL

Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 12.978 TL

Ehliyetsiz araç kullanma cezası 12.978 TL

Emniyet kemeri takmama cezası 691 TL

Emniyet şeridini ihlal etme cezası 6.440 TL

Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama 1.507 TL

Takip mesafesine uymama cezası 691 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası 691 TL

Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası 33.240 TL

Yasak yerde sollama yapma cezası 1.507 TL

Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma 1.507 TL

Hız sınırını %30-%50'ye kadar aşma 3.136 TL

Hız sınırını %50 oranından fazla aşma 6.440 TL

Kırmızı ışıkta geçme cezası 1.507 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkma 1.507 TL

Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler 2.648 TL

Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek 18.453 TL

Aracı plakasız kullanma 8.167 TL

Çakar ya da siren kullanma cezası 6.440 TL

Drift atma cezası 32.234 TL

Engelli için ayrılan yere park etme cezası 1.383 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanma 1.507 TL

Sahte plaka kullanma cezası 32.171 TL

Yayalara geçiş hakkı vermemek 3.136 TL

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