2024 yılı trafik cezaları belli oldu. Kırmızı ışık, emniyet şeridi, hız limiti yakar adamı

Yeni yılda sürücülere kesilecek cezalar kesinleşti. Alkollü araç kullanma, uyuşturucu ve alkol testi kabul etmeme, plakasız araç kullanma, drift yapma, ehliyetsiz araç kullanma, emniyet şeridini ihlal etme gibi birçok trafik suçuna verilecek ceza tutarları belli oldu. İşte 2024 yeni trafik cezaları.