2024 yılı trafik cezaları belli oldu. Kırmızı ışık, emniyet şeridi, hız limiti yakar adamı

Yeni yılda hayatları kurtaran trafik kurallarına uymayan sürücülere uygulanacak trafik cezalarının yeni tarifesi belli oldu. Detaylar haberimizde.
2024 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ
Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) 6.440 TL
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 8.075 TL
Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 12.978 TL
Ehliyetsiz araç kullanma cezası 12.978 TL
Emniyet kemeri takmama cezası 691 TL
Emniyet şeridini ihlal etme cezası 6.440 TL
Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama 1.507 TL
Takip mesafesine uymama cezası 691 TL
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası 691 TL
Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası 33.240 TL
Yasak yerde sollama yapma cezası 1.507 TL
Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma 1.507 TL
Hız sınırını %30-%50'ye kadar aşma 3.136 TL
Hız sınırını %50 oranından fazla aşma 6.440 TL
Kırmızı ışıkta geçme cezası 1.507 TL
Muayenesiz araçla trafiğe çıkma 1.507 TL
Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler 2.648 TL
Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek 18.453 TL
Aracı plakasız kullanma 8.167 TL
Çakar ya da siren kullanma cezası 6.440 TL
Drift atma cezası 32.234 TL
Engelli için ayrılan yere park etme cezası 1.383 TL
Seyir halinde cep telefonu kullanma 1.507 TL
Sahte plaka kullanma cezası 32.171 TL
Yayalara geçiş hakkı vermemek 3.136 TL