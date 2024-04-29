İYİ Parti Kurultayı’nı karıştıran ses kaydı: Yüzsüz, arsız, sen kimsin lan

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı’nın üçüncü turunda Koray Aydın’a karşı yarışan Müsavat Dervişoğlu, 611 delegenin oyununu alarak partinin yeni genel başkanı seçilmişti.

Kurultay sonrası ilginç bir ses kaydı ortaya çıktı.

Milliyetçi Odak isimli X hesabı İYİ Parti’nin eski Gençlik ve Kadın Politikaları Başkanı Avukat Ünzile Yüksel’e ait olduğu iddia edilen bir ses kaydını paylaştı.

“SEN KİMSİN LAN”

Kurultay günü mikrofonların açık unutulduğu anlarda Ünzile Yüksel, “Kolay gelsin arkadaşlar… Bu sefer de öldüremediler, yine ayaktayım. Adam o kadar yüzsüz ki bana diyor ki 'Sen tarafsız tuttun gençlik kollarını seni yazmayacağım'. Sen kimsin lan! Arsızlık tavan yapmış” ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

Yüksel'in kimi kastettiği bilinmiyor.

ÜNZİLE YÜKSEL KİMDİR?

Hem avukat hem de öğretmen olan Ünzile Yüksel, 1958 yılında Giresun’da doğdu.

Son kurultaya kadar İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı olarak görev yaptı.

Yüksel, Giresun Merkez ve ilçelerinde toplam 22 yıl süreyle öğretmenlik yaptı. Öğretmenlik yıllarında Giresun Türk Eğitim-Sen Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreterliği görevini üstlendi. Ayrıca Giresun Kent Konseyi kadın komisyonunda da görev aldı.

Yüksel, MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) çatısı altında da aktif olarak görev aldı. Giresun MHP İl Başkan yardımcılığı, MHP Kadın Kolları ve Ülkü Ocakları Yönetim Kurulu üyeliği gibi görevlerde bulundu. Ayrıca Giresun Kuzeyin Kadınları Derneği’nin Kurucu Başkanlığını yaptı.

Ünzile Yüksel, evli ve iki çocuk annesidir.