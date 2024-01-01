2024 yılı yeni trafik ceza listesi belli oldu. Artık bunları yapan sürücüler bir değil 10 kez düşünecek

Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılı yeni trafik ceza listesi belli oldu. Artık bunları yapan sürücüler bir değil 10 kez düşünecek
Yeni yılla beraber gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. 2024 yılında uygulanacak olan trafik cezaları belli oldu. İşte 2024 yılının yeni trafik cezaları.

Yeniden değerleme oranının yüzde 58,46 olarak belirlenmesinin ardından MTV, trafik cezaları, pasaport, kimlik, ehliyet harçlarına yüksek oranda zamlar yapıldı.

2024 yılı için yeniden değerleme oranına göre zamlanacak listesinde trafik cezaları da yer aldı. Yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1506 liraya, hatalı park cezası 690,89 liraya yükseldi.

DRİFT ATMA CEZASINA 12 BİN TL ZAM GELDİ

Özellikle gençlerin trafikte sıkça başvurduğu araçlarla drift atma cezası 12 bin lira zamlandı. 2023 yılında 20 bin 342 lira olan drift atma cezası 32 bin 324 liraya çıktı.

Uyuşturucu ve alkol testini kabul etmeme cezası ise 11 645 liradan 18 453 liraya kadar çıktı.

İşte 2024 yılının yeni trafik cezaları...

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