Trafik ceza ve motorlu taşıtlar vergi gecikme zammına da zam geldi

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, son olarak 21 Temmuz 2022 tarihinde yüzde 1 artışla yüzde 2.5’e çıkarılan gecikme faizleri yüzde 3.5’e yükseltildi.

Trafik ceza ve motorlu taşıtlar vergi gecikme zammına da zam geldi

Türkiye genelinde trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve gelir vergisi gibi kamu alacaklarına ödenmeyen borçlarda uygulanan tecil faiz oranı 24'ten yüzde 36'ya yükseltildi.

14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren ve Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, son olarak 21 Temmuz 2022 tarihinde yüzde 1 artışla yüzde 2.5’e çıkarılan gecikme faizleri yüzde 3.5’e yükseltildi.

YÜZDE 3,5'A YÜKSELTİLDİ

Bu değişiklikle birlikte, özellikle yüklü trafik borcu olan vatandaşlar, borçlarını günü gününe ödemedikleri takdirde yüzde 3.5 oranındaki faizle karşı karşıya kalacaklar.

DAHA FAZLA ZARARA SOKACAK

Uzmanlar, yeni düzenlemeyle vergi ve diğer kamu ödemelerinde gecikenlerin ceza ve faiz yükümlülüklerinin ağırlaşacağını ve ödemeleri zamanında yapmayanları daha fazla zarara sokacağını ifade ediyor.

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