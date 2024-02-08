2024-YKS'da 'Sıkça Sorulan Sorular' yayımlandı

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2024-YKS) ilişkin 'Sıkça Sorulan Sorular' (SSS) yayımlandı.

8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek 2024-YKS'ye ilişkin 'Sıkça Sorulan Sorular'a adaylar, YKS ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek.

8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran'da sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Başvuruların 26 Şubat'a tarihine kadar devam edeceği sınavda her oturum için ücret 295 TL olarak belirlendi. Sonuçlar ise 17 Temmuz’da açıklanacak.