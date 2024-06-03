‘2028’de Cumhurbaşkanı adayıyım’. Basın toplantısıyla duyurdu

Düzenleme: Kaynak: ANKA
‘2028’de Cumhurbaşkanı adayıyım’. Basın toplantısıyla duyurdu

Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, İzmir'de düzenlediği toplantıda 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olduğunu açıkladı.

Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, İzmir'de partilileriyle buluştu. Mutlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan ve AKP iktidarının 22 yıllık yönetimindeki olumsuzluklardan bahsetti.

Mutlu, konuşmasının devamında 2028’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu, parti olarak vatandaştan aldıkları güçle Türkiye'yi ayağa kaldıracaklarını ifade etti.

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"22 YILLIK AKP İKTİDARI TÜM DEĞERLERİMİZİ YOK ETTİ"

Türkiye’nin bir yangın yerine döndüğünü belirten Mutlu, 22 yıllık AKP iktidarının tüm değerleri yok ettiğini söyledi. Mutlu, mevcut iktidarın söz verdiği '3-Y' (yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar) sorunlarını çözmek yerine daha da derinleştirdiğini söyledi.

Mutlu, AKP'nin 31 Mart tarihinde ağır bir yenilgi aldığını ve oylarının erimeye devam ettiğini ifade ederek, "Bu kibir, bu halktan kopuşun sonu budur. AKP uzatmaları oynamaktadır. Yapılacak olan ilk seçimde gidecektir" ifadelerini kullandı.

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"CHP MEVCUT İKTİDARLA ÇAY İÇİP SOHBET EDİYOR"

Vatandaşın CHP’den medet umduğunu söyleyen Mutlu, CHP’nin bu durumun kıymetini bilmediğini mevcut iktidarla çay içip sohbet ettiğini ifade etti. “Biz yerliyiz, milli ve bagajımız boş” diyen Mutlu, arkalarında ne yabancı bir güç ne de bir tarikat olmadığını, sadece vatandaşın olduğunu ifade etti.

“Gençlere yer veren parti yok. Kadınlara değer veren tek bir parti yok” diyen Mutlu, “Partimde 23 yaşında, 28 yaşında, 30 yaşında genel başkan yardımcılarım var. Parti böyle olur. Memleket bu kadrolarla kurtulur” ifadelerini kullandı.

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