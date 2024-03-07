Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı adayı olsaydım kazanacağımı düşünüyorum

Kaynak: Habertürk
Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı adayı olsaydım kazanacağımı düşünüyorum
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesindeki adaylık çağrısı sorulan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Zaten söyledim oybirliği olsaydı aday olurdum. Kazanacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk TV’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 2023'ün mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kendisine yönelik “Aday olun" çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yavaş, "Gerçekten aday olmamı istiyorsanız, 'Hadi çık gel aday ol' demekle olmaz, başka partide kaydım var. 1 gün önce beni arayıp 'Teklif getireceğim, böyle bir şey düşünür müsünüz?' demesi lazımdı" dedi.

Yavaş’ın, konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

“EKREM BEY'İ DE ÇAĞIRMIŞ, ARAMIZDA KURA MI ÇEKECEKTİ?”

“Bir gün önce aradı söyledi. Ekrem Bey'i de çağırmış. Ne olacaktı aramızda kura mı çekecekti?

Ben kırgın falan değilim. Aday olmadı diye ben suçlanıyorum. Ben bunu artık en son Ulus'taki halde basın sorduğu zaman cevapladım. Gerçekten aday olmamı istiyorsanız, hadi çık gel aday ol demekle olmaz, başka partide kaydım var. Sayın Davutoğlu da söylemiş 'Sayın Yavaş'ın aday olmasını düşünüyorsanız ben getireyim masaya' demiş. 1 gün önce beni arayıp 'Teklif getireceğim, böyle bir şey düşünür müsünüz?' demesi lazımdı.

“OYBİRLİĞİ OLSAYDI ADAY OLURDUM”

Bu süreçte adaylığımla ilgili her yerde şunu söyledim, '6'lı Masa aday gösterirse aday olurum'. Herkes korkak vs. diyordu. Ümit Özdağ da aday olmamı istiyordu. Aday olmalı mıydım hemen. Ankette kim çıkıyorsa bakılırdı. 'Aday ol' dense aday olmayacaktım. Ben zaten söyledim, oybirliği olsaydı aday olurdum.

“KAZANACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM”

Kazanacağımı düşünüyorum. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Mahalli seçim ortamındayız. İnşallah mayıs ayında yapacağımız görüşmede kamuoyunun bilmediği konuları bir kez konuşurum, bir daha konuşmam. Biz Ankara'da yaşayanın ödediği vergilerden oy alıyoruz.

“İYİ PARTİ SEÇMENİ 23 İLÇEDE ‘BERABER GİRELİM’ DEMİŞ”

İYİ Parti seçmeni 23 ilçede 'Mansur Yavaş ile beraber girelim' demiş. Bu görüş kabul olmayınca zaten büyük çoğunluğu istifa etti. Milletvekili, il başkanı istifa etti. İlçe başkanlarının hemen hemen hepsi istifa etti. Birlikte çalışıyoruz şu anda. Operasyon denilecek bir hal yok, biz 'istifa edin' demedik.”

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