Şimdiden ilan etti! CHP’den 2028 seçimleri için ilk Cumhurbaşkanı adayı geldi

Kaynak: Tv100
Şimdiden ilan etti! CHP’den 2028 seçimleri için ilk Cumhurbaşkanı adayı geldi
2028’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için CHP’den ilk adaylığını ilan eden isim Bolu Belediyesi’ni yeniden rekor oyla kazanan (yüzde 53) Tanju Özcan oldu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tv100 canlı yayınına bağlanarak yerel seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu döneminde CHP’de yanlış adayların belirlendiğini savunan Özcan, “Aday seçimlerinde hatalar vardı. Bölgenin yapısına uygun olmayan adaylar seçiliyordu” ifadelerini kullandı.

CHP’nin yerel seçimlerdeki başarısını lider ve kadrolarda yaşanan değişimine bağlayan Özcan, ittifakları yanlış bulduğunu belirtti.

Özgür Özel ile iyi ilişkilerinin olduğunu söyleyen Tanju Özcan, “Ben lüzumsuz yere aramam. Dün akşam aradım 1 saat sonra döndü uzun kapsamlı bir konuşma yaptık” dedi.

to1.jpg

“ANKARA DA OLABİLİR CUMHURBAŞKANLIĞI DA”

Sunucu Cansu Canan Özgen'in “2028 yılında cumhurbaşkanı adayıyım bende diyerek Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olarak tarihe not düşüyor musunuz?” sorusu üzerine Özcan “Bu sözün manası derin. Öylesine söylenmiş bir söz değil. İlla cumhurbaşkanlığı anlamına da gelmeyebilir. Ankara Büyükşehir’e de talep açabilirim. Mansur Bey beni son dönemim dedi. 4-5 Eylülde CHP bir kurultay yapacak. Üye bazında ön seçimde adaylar belirlensin derse ben iddiasız biri değilim. Ankara’ya da talep açabilirim geçtiğimiz 5 yıldan daha başarılı olursam neden ben de farklı noktalara talep açmayayım?” şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
AKP’den CHP’ye geçen 25 bin nüfuslu belediyenin borcu 125 milyon 924 bin lira. Söyleyin bu paralarla altından köprü mü yaptırdınız
Murat İde’den Meral Akşener’e zehir zemberek sözler! 5 yıl boyunca sağ koluydu…
Fatih Erbakan’dan alkışlanacak hareket! İşte Yeniden Refah’ın kazandığı belediyelere ilk talimatı
AKP’li ve MHP’li gençler muhalefete oy veren halkla dalga geçtiler! Lüks arabalarını paylaştılar
Gazeteci Şaban Sevinç’ten CHP’yi karıştıran bomba Kılıçdaroğlu kulisi
Meral Akşener’e 8 rakip çıkıyor! Ünlü gazeteci isim verip tek tek saydı
Azmi Karamahmutoğlu Erdoğan’ın teklifini seçimden sonra ilk kez açıkladı
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya neden Sinan Oğan’ı örnek aldığını anlattı salon yıkıldı
Son Haberler
Camide tek kurşunla canına kıydı Yerel Haberler
Camide tek kurşunla canına kıydı
Merkez Bankası'ndan kritik karar. Bankalardaki uygulama bitiyor Ekonomi
Merkez Bankası'ndan kritik karar. Bankalardaki uygulama bitiyor
Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer. Rolü de belli oldu Magazin
Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer. Rolü de belli oldu
10 gün erken açtı koparan yanacak Gündem
10 gün erken açtı koparan yanacak
Mabel Matiz'den Tarkan müjdesi Magazin
Mabel Matiz'den Tarkan müjdesi
MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Gündem
MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
BBP'liler devir teslim töreninde AKP'li eski başkanı yuhaladı Yerel Haberler
BBP'liler devir teslim töreninde AKP'li eski başkanı yuhaladı