Şimdiden ilan etti! CHP’den 2028 seçimleri için ilk Cumhurbaşkanı adayı geldi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tv100 canlı yayınına bağlanarak yerel seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu döneminde CHP’de yanlış adayların belirlendiğini savunan Özcan, “Aday seçimlerinde hatalar vardı. Bölgenin yapısına uygun olmayan adaylar seçiliyordu” ifadelerini kullandı.

CHP’nin yerel seçimlerdeki başarısını lider ve kadrolarda yaşanan değişimine bağlayan Özcan, ittifakları yanlış bulduğunu belirtti.

Özgür Özel ile iyi ilişkilerinin olduğunu söyleyen Tanju Özcan, “Ben lüzumsuz yere aramam. Dün akşam aradım 1 saat sonra döndü uzun kapsamlı bir konuşma yaptık” dedi.

“ANKARA DA OLABİLİR CUMHURBAŞKANLIĞI DA”

Sunucu Cansu Canan Özgen'in “2028 yılında cumhurbaşkanı adayıyım bende diyerek Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olarak tarihe not düşüyor musunuz?” sorusu üzerine Özcan “Bu sözün manası derin. Öylesine söylenmiş bir söz değil. İlla cumhurbaşkanlığı anlamına da gelmeyebilir. Ankara Büyükşehir’e de talep açabilirim. Mansur Bey beni son dönemim dedi. 4-5 Eylülde CHP bir kurultay yapacak. Üye bazında ön seçimde adaylar belirlensin derse ben iddiasız biri değilim. Ankara’ya da talep açabilirim geçtiğimiz 5 yıldan daha başarılı olursam neden ben de farklı noktalara talep açmayayım?” şeklinde konuştu.