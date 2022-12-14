Kassandra en uzun gecede olacakları korka korka açıkladı 

Dediklerinin hepsi tek tek gerçekleşen ünlülerin astroloğu Kassandra, 2022'nin henüz bitmediğini belirtti. 2022'nin son günleri için istihareye yattığını belirten Kassandra "Şiddetli yağmur yağmaya başladı. Bir ağacın altına geçtim. Şimdi yıldırım düşerse diye içimden geçirirken, dik bir yamaçtan toprakların önüne çıkan ne varsa yuttuğunu gördüm. Toprak altında çok sayıda insan kaldı. Bazıları hayatlarını kaybetmişti. İnşallah tam tersi çıkar ve böyle bir olay yaşanmaz" diye konuştu.

Bir hava taşıtının daha kaza geçireceğini belirten Kassandra "Aniden düştüğünü istiharemde gördüm. Soğuk havaya rağmen ter içinde yatağımdan kalktım. Yatağımın tam ortasında oturdum. 'Bu sene bir an önce bitsin' diye içimden geçirdim. O ara gözlerim kapanmış. Tekrar yaşanacak olayları görünce korkuya kapıldım" dedi.

Ünlü bir televizyoncunun hayatını kaybedeceğini de belirten Kassandra "O kişinin yüzünü çok net şekilde gördüm. Çok yorgun bir hali vardı. Ne yazık ki acı haberini alacağız. Cenazesine hatırı sayılı bir kalabalık katılacak" diye konuştu.

Bu sene kış ayının çok sert geçeceğini de belirten Kassandra "İstanbul'da barajlar boş. Alarm zilleri çalıyor şeklinde haberler yapıldı. Ama sağanak yağış ve ocak ayınca çok etkili şekilde yağacak kar sonucu barajlarda doluluk oranı karların erimesiyle yüzde 85'i bulacaktır. Çünkü yattığım istiharede İstanbul'da dolaşırken, kendimi pamuk tarlasında yürür gibi hissettim. İstanbullu bu sene kara doyacak. Maddi imkansızlaklardan dolayı doğalgazını, sobasını kayamayacakların durumu beni şimdiden üzüyor" dedi.