Astronomik yazın başlangıcını işaret eden 21 Haziran Kuzey Yarımküre için yılın en uzun günüdür. Peki, 21 Haziran neden en uzun gündür? 21 Haziran yaz gün dönümü neden yılın en uzun günüdür?

Kuzey Yarımküre için yılın en uzun günü olan 21 Haziran astronomik yazın başlangıcını işaret etmektedir.

21 HAZİRAN NEDEN EN UZUN GÜNDÜR?

Kuzey Yarımküre, her yıl 21 Haziran'da yılın en uzun günü olarak bilinen yaz gündönümünü kutlar.

Bu özel günde Güneş, gökyüzündeki en yüksek noktasına ulaşır ve ışınlarını Dünya'ya uzun bir süre boyunca yayar. Bunun nedeni Dünya'nın kutbunun normal eğiminden 23,5 derece daha fazla eğilmesidir. Bu eğim, Dünya'nın yüzeyine daha doğrudan güneş ışığı almasını sağlar.

YAZ GÜNDÖNÜMÜNDE NELER OLUR?

Yaz gündönümünde (yaklaşık 21 Haziran), güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla düşer. Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya, Güney Yarımküre'de uzamaya başlar. Bu tarih, Kuzey Yarımküre'de yazın, Güney Yarımküre'de kışın başlangıcı sayılır.

Güney Yarımküre'de en kısa gün, Kuzey Yarımküre'de en kısa gece yaşanır. Kuzey Yarımküre'de gölgelerin en kısa olduğu gündür.

Kuzey Yarımküre'nin yaz gündönümü, yıla bağlı olarak her yıl 20 veya 21 Haziran'da gerçekleşir. Yaz gündönümü Güney Yarımküre'de 21 veya 22 Aralık'ta gerçekleşir.

Gregoryen takvimi 365 gün içerir ve her dört yılda bir Şubat ayında fazladan bir artık gün eklenir, bu nedenle tarih dalgalanır. NASA'ya göre, Dünya'nın güneş etrafındaki yörüngesinin gerçek süresi 365,25 gündür.

Bu uyumsuzluk nedeniyle gündönümü her zaman aynı güne denk gelmez.