Gazze’de can kaybı 34 bin 683’e yükseldi

İsrail ordusu, 212 gündür saldırılarını sürdürürken, Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, İsrail’in Filistin’e yönelik son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 29 kişinin hayatını kaybettiği, 110 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim’den beri, yaşamını yitirenlerin toplam sayısının 34 bin 683’e, yaralananların sayısının ise 78 bin 18’e yükseldiği iletildi.

İSRAİL 3 SALDIRI DAHA GERÇEKLEŞTİRDİ

Müzakereler sürerken, İsrail Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. İsrail ordusu gece boyunca Refah’ın doğusuna gerçekleştirdiği saldırılarda, iki ev ve bir tarım arazisini hedef aldı ve Nuseyrat ve Maghazi mülteci kamplarına saldırılar gerçekleştirdi.

BATI ŞERİA’DA 25 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

İsrail’İN Gazze’ye yönelik saldırılarının yanı sıra, Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik baskısı da devam ediyor. İsrail güçleri, Tulkarem, Ramallah, Nablus, Cenin, El Halil’de düzenlediği baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu 25 Filistinliyi gözaltına aldı.