21 ilde operasyon: 110 kişi gözaltında

Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 110 kişi gözaltına alındı.

21 ilde operasyon: 110 kişi gözaltında

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Örgütün ‘yeni alan’ ve ‘hamle’ yapılanmasının deşifre edildiği soruşturmada, Diyarbakır merkezli Bursa, Mardin, İstanbul, Siirt, Bingöl, Batman, Gaziantep, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Van, Şırnak, Muş, Bitlis, Hakkari, Osmaniye, Sivas, Malatya, Ankara ve Adıyaman’da tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 110 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında avukatlar, dernek yöneticileri, medya yapılanmasına yer alan kişiler, örgüte yakın medya aracılığıyla propaganda yapanlar, kırsala eleman temin edenler, 2017’den bu yana gerçekleşen 60’a yakın sokak eylemini organize edenler ile bu eylemlerde molotof, silah ve benzeri suç aletlerini kullanan kişiler ve örgüte finans sağlayan kişiler yer aldı. Gözaltına alınanlar arasında, Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan 4 ailenin çocuklarını dağa götürenlerin de olduğu belirtildi.

PARA ÖRGÜTE AKTARILMIŞ

Yapılan çalışmada, 2019’daki yerel seçimlerde HDP’den seçilen bazı belediyelerin, ihale alma adı altında fahiş fiyatlarla aldıkları paraları terör örgütüne aktardıkları tespit edildi. Bir dernek vasıtasıyla bazı avukatların da terör örgütü üyelerinin adli işlemlerini takip ederek hukuki destek verdikleri saptandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete getirilirken, operasyon sürüyor.

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(Kaynak: DHA)

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