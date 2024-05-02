Şanlıurfa'da ilginç olay: Yağışsız günde sel baskını yaşandı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da ilginç olay: Yağışsız günde sel baskını yaşandı
Şanlıurfa Suruç’ta evlerinde oturan vatandaşlar, yağışsız bir havada gelen sel sularıyla büyük bir şok ve panik yaşadı.

Şanlıurfa Suruç’ta evlerinde oturan vatandaşlar, yağışsız bir havada gelen sel sularıyla büyük bir şok ve panik yaşadı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Ekili Mahallesi gece saatlerinde evlerinde oturan yurttaşlar, yağışsız bir havada aniden gelen sel sularıyla büyük bir panik ve korku yaşadı.

Denk geldiği her şeyi önüne katan sel suları, köprünün girişini de tıkadı.

Köprünün girişinde biriken ağaç dalları ve çalılar nedeniyle köprüde yıkılma tehlikesi oluştu.

Ağaç dalları ve çalıların bir bölümü iş makinesi tarafından temizlendi.

Olay sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi.

Park halindeki bir otomobilin suya kapıldığı belirlendi.

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