21 metrelik dalgalarla denizde faciayı yaşadılar

Kaynak: Haber Merkezi
21 metrelik dalgalarla denizde faciayı yaşadılar
Kuzey Denizi’nde seyahat eden bir gemideki yolcular, Pia Fırtınası’na yakalanınca 21 metreye ulaşan dev dalgalarla boğuşmak zorunda kaldılar. Mahsur kalan yolcular korku dolu anlar yaşandı.

Okyanusu içerisindeki Kuzey Denizi’nde ilerleyen bir gemi Pia Fırtınası’na yakalandı. Yolcuların can yeleklerini giyerek korku dolu anlarla bekledikleri görüldü.

İngiliz turistleri daha büyük teknelerin ulaşamadığı kıyı şeridi boyunca götüren bir Norveç gemisiydi ancak fırtınanın neden olduğu 21 metre yüksekliğindeki dalgalar teknenin arızalanmasına sebep oldu ve yolcuları mahsur bıraktı.

Ortaya çıkan görüntülerde tekne sallanırken paniğe kapılan insanların umutsuzca sandalyelere ve masalara tutunduğu çaresiz anlar görülüyor.

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"DALGALAR BEŞİNCİ KATA KADAR ULAŞTI”

Bir yolcu, beşinci katta olmalarına rağmen dalgaların bulundukları kabin pencerelerine ulaştığını ve suyun koridorlardan aktığını gördüğünü söyledi.

Launder isimli kişi, "Noel'de burada olacağımızı düşündük. Bir ara cankurtaran filikalarını hazırlıyorlardı. 9 Aralık'ta yola çıktık. 23 Aralık'ta sona ermesi gerekiyordu. Elektrik olmadan hareket etmeden saatlerce vakit geçirdik. Polislerle konuşuyorduk ve dalgaların 15 ila 20 metre olduğunu tahmin ediyorlardı. Dalgalar beşinci kat güvertedeki penceremize doğru geliyordu. Kapıdan su geldiğinde endişelendik." ifadelerini kullandı.

Yolculuk boyunca kimsenin zarar görmediği gemi, Almanya'nın Bremerhaven kentine demir attı.

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