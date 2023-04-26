İmamoğlu'ndan AKP'ye 'deprem' çıkışı

Editör: Dilek Kılıç

Millet İttifakı iktidarında yapılacakların özetini gençlerle paylaşan İmamoğlu, onlardan gelen soruları da yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu, bir öğrenciden gelen, “AK Parti, geçtiğimiz hafta bir seçim beyannamesi yayınladı ve burada İBB'nin de çok fazla yaptığı çalışmalar vaat olarak verildi. Mesela, deprem bölgesine ve afet bölgesine deniz hastanesi göndermek gibi. Siz, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna,

"21 YILDIR ÜLKEYİ YÖNETEN BİR ANLAYIŞ SEÇİME 1 AY KALA VAATTE BULUNUYORSA ONU KAFANIZDAN SİLİN"

“21 yıl bu ülkeyi yöneten bir anlayış, seçime bir ay kala vaatte bulunuyorsa, onu silin kafanızdan. Gidin oyunuzu kullanın. Bu rejimi değiştirin. 21 yıldır yöneten bir akıl, bugün oraya gemi yollayacağını vesairesini söylüyorsa; yazıklar olsun. Ne diyeyim. Canlara içim yanıyor” yanıtını verdi.