Ekrem İmamoğlu: Mülteci sorununu biz çözeceğiz

14 Mayıs Genel Seçim çalışmaları kapsamında, CHP Gaziantep İl Başkanlığı tarafından düzenlenen mitinge Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendirecek Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Mitingde ilgi gösteren çok vatandaş Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını dinledi. Mülteci sorununu çözeceklerini dile getiren İmamoğlu, “Mülteci sorununu da biz çözeceğiz. Gaziantep'te de biz çözeceğiz, Kilis'te de Osmaniye'de de biz çözeceğiz. Göreceksiniz; bu ülkeye elini kolunu sallayarak girilme biçimini ortadan kaldıracağız” dedi.

"KİMSE BU ÜLKENİN SINIRLARINI ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEÇEMEZ"

İktidarın mülteci ve sınır politikasını eleştiren İmamoğlu, ‘’Mülteci sorununu, göç sorununu da biz çözeceğiz. Kimse bu ülkenin sınırlarını elini kolunu sallayarak geçemez. Güneydoğu Birliği tekrar kuracağız. Tarımı kalkındıracağız. Organize Sanayi Bölgesiyle birlikte tüm sorunları çözeceğiz’’ diye konuştu.

"MÜLAKATLARDA YAŞANAN HAKSIZLIKLAR BİTECEK"

Ekrem İmamoğlu, yaptığı konuşma da mülakatlarda elenen gençlere değinerek şu ifadelere yer verdi:

Bu ülkenin başarılı çocuklarını mülakatlarda elediler. Alınteri zincirini kırdılar. İnsanların devlete olan güvenini kırdılar. Biz cumhuriyeti tanıdıklar torpille işe girsin diye kurmadık. Gaziatep’te yaşadı bunu. Gaziantep üniversitesinde gördük. Bu hak yeme düzenini bozacağız. Her annenin her babanın evladı eşit şartlarda olacak. Hak yemeyeceğiz, yedirmeyeceğiz. Adaleti tesis edeceğiz. İlk adım olarak, hak, hukuk, adalet diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu, bu ülkenin en kapsamlı uzlaşmasıyla, cumhurbaşkanı seçeceğiz.

İMAMOĞLU PANKARTLARI OKUDU

Miting alanında açılan pankartlar Ekrem İmamoğlu'nun dikkatini çekti. ’Fıstık dalda tekleme, Tayyip bizi bekleme, Ekrem gelmiş şehrime, Hiç keyfime elleme’’ sloganlı pankart İmamoğlu'nu gülümsetti.

Ekrem İmamoğlu'nun miting konuşması şu şekilde devam etti:

"HER TÜRLÜ HAKSIZLIĞA UĞRADIM"

Bana her türlü haksızlığı yaptılar. Hapis cezası verdiler. Mobese kameraları ile takip ettiler. Sıkıştıklarında terörist dediler. Oy çaldı dediler. Hepsi yalan oldu. Bu ülkenin tamamı, 86 milyonun hepsi yerli ve millidir’’ diye konuştu.

"ADAMINA GÖRE ADALET DÖNEMİ BİTECEK"

Bu milletin emeğini çaldılar. Devletin tepesindeki kişilerin bizimle ilgili iddiaları yalan çıktı. İBB’de yargılanan bir kişi bile ceza almadı. Bu günahların ve yalanların bedelini 14 Mayıs’ta demokrasi tokadıyla ödeyecekler. Özgürlük, barış, sevgi ve adaletle dolu günlere uyanacağız. Adamına göre iş, adalet ve torpil devri bitecek.

"SORUNLARI BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ"

Sorunları hep birlikte çözeceğiz. AKP’liler bile hakkımızı verecek. Bunlar çalışıyor, kimseyi dışlamıyor, helal olsun diyecek. Bizim derdimiz hayır duası almak. Biz belediye bütçeleriyle çok iş yapıyoruz. Devlet bütçesiyle neler yaparız, siz düşünün. Bizim olduğumuz yerde haram yenmez, hırsızlık olmaz.

"BU BOZUK DÜZEN DEĞİŞECEK"

13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde yöneteceğimiz ülkemizde ekonomiyi, eğitimi, sağlığı ve her konuyu çok iyi bilen kadrolarımız var. Göreceksiniz. Helal olsun, diyeceksiniz.

AKP iktidarının 20 yıldan bu yana meydana çıkardığı bu bozuk düzen değişecek, kazanan Millet İttifakı olacak, Millet olacak, Kemal Kılıçdaroğlu olacak.