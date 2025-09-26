21 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Firari zanlı ’Yunuslar’a yakalandı

'Yunuslar" olarak da bilinen Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği'ne bağlı ekipler, dün Konak'ta yapılan uygulama sırasında H.K. isimli şahsı durdurarak sorguladı. Yapılan incelemede, şahsın "Tutuklu ve hükümlünün kaçması, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve hırsızlık" suçlarından arandığı, 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile bin 600 TL para cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan H.K., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

