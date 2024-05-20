Araçta sıkışan 2 kişi kurtarıldı

Kaza, Erzincan - Erzurum kara yolu Ekşisu Kavşağında meydana geldi. Bölgeden kazaya dair aktarılan bilgiye göre, Sivas tarafından Erzurum yönüne hızla seyir halindeki Mehmet Sarıçiçek şoförlüğündeki 06 DH 3985 plakalı araç, Ekşisu kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen arabalara çarpmamak için şoförün ani fren yapması sonucunda kontrolden çıkarak takla attı.

Ters dönen araçta sıkışan soför ve yanındaki Bünyamin Eren kaza yerinde intikal eden AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı 2 kişi ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.