Depremde saniyeler içinde yıkılan apartman için iddianame bile tamamlanmadı. Tek bir tutuklu bile yok

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Depremde saniyeler içinde yıkılan apartman için iddianame bile tamamlanmadı. Tek bir tutuklu bile yok
Hatay Antakya’da bulunan Ilgın Apartmanı’nda ölen vatandaşların yakınları, ilk bilirkişi raporunun ardından şüpheli şahısların serbest bırakıldığını ifade ederek “Kolon yerine, kiriş inceleyip sonuç çıkarmışlar. Sorumlular cezalandırılsın istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Antakya’nın Odabaşı Mahallesi’nde bulunan 3 yıllık Ilgım Apartmanı, 6 Şubat depremlerinde saniyeler içinde yıkıldı ve 85 vatandaşın ölümüne neden oldu. Söz konusu apartman, üzerine devrilerek yıkılmasına sebep olduğu Ahmet Sayar Apartmanı’nda da onlarca kişinin ölmesine yol açtı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 15 ay geçmesine rağmen Ilgım Apartmanı’na ilişkin iddianame bile tamamlanamadı. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) gelen ilk bilirkişi raporunun ardından müteahhit ve yapı denetim sorumlusu serbest bırakıldı.

Yaklaşık 6 aydır yeni bilirkişi raporu bekleniyor.

41d22a515a6c857c54fb06d0d712bd5c.jpg“KOLON YERİNE KİRİŞ İNCELEYİP SONUÇ ÇIKARMIŞLAR”

Söz konusu binada annesi, babası ve kardeşini yitiren Dr. Mehmet Zübeyr Eğilmez, konu hakkında yaptığı açıklamada, “İlk bilirkişi raporu ‘Suçlu deprem, müteahhit ne yapsın’ minvalinde skandal bir yorumda bulundu” ifadesini kaydetti.

“Bu raporla, kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheliler serbest kaldı. Üstelik bu raporda zemin etüdü yok. Kolon yerine de kiriş inceleyip sonuç çıkarmışlar. İtirazımız üzerine yeni rapor istendi. Aylardır o rapor da gelmedi” ifadelerini kullanan Eğilmez, geç gelen adaletin adalet olmadığını vurguladı.

146631c3a4b9895e2bf334f6c47a7755.jpgEğilmez, etraftaki 20 yıllık binaların ayakta olduğunu, kendi binalarının ise sevdiklerine mezar olduğunu vurguladı ve “Sürecin hızlanmasını, asli kusurluların tutuklu yargılanmasını ve tüm sorumluların hak ettikleri cezaları almasını istiyoruz. Eğer bugün sorumluların ceza almasına uğraşmaz isek yarın olacak depremlerde vefat edecek tüm vatandaşların kanı ellerimizdedir.” açıklamasında bulundu.

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