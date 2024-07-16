21 yılda 27 kez anjiyo oldu! Gerçek 74 yaşında ortaya çıktı

Kamuda çalışan İlyas Durum, 1995 yılında ilk kez kalp krizi geçirdi. O dönemde Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne kaldırılan Durum, elektroşok uygulanarak hayata döndürüldü. Daha sonra kalp rahatsızlıkları tekrarlayan Durum, 1999 ve 2000 yıllarında iki kez baypas ameliyatı oldu. 2013’te tekrar rahatsızlanan Durum, 3,5 saat süren bir operasyonla kalbine stent takıldı. 2000 ile 2021 yılları arasında damar tıkanıklığı nedeniyle 27 kez anjiyo olan Durum, 2021’de rahatsızlığı nedeniyle kamudan emekli oldu. Kalp ritmi bozukluğu tedavisi de gören Durum, iki hafta önce tekrar kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan kalp ultrasonu ve kalp endoskopisi sonucunda Durum’un kalbinin delik olduğu ve ameliyat için geç kalındığı, kalbinin deforme olduğu belirlendi.

İLAÇ SAYIM GÜNDE 20’YE ÇIKTI

İlyas Durum, ilk kalp krizini 1995 yılında geçirdiğini belirterek, “1995 yılında Ankara’daki Maliye Bakanlığı lojmanımda oturuyordum. Gece 00.30’da kalp krizi geçirdim. 100 metre yakınımızda olan GATA’nın aciline gittim. Acilde sabaha karşı kalbim durdu. Şokla çalıştırıldım. O günden bugüne de çok şükür yaşıyoruz; ancak bir sürü badireler atlattım. Kalp krizinin kalbime vermiş olduğu hasar mevcuttu. Bu hasarla maalesef yaşamaya çalışırken, 1999 yılında giderek artan kalp rahatsızlıklarım yüzünden baypas, yani açık kalp ameliyatı geçirdim. Ancak başarısız bir operasyon olduğu için, 2000 yılında tekrar özel bir hastanede baypas ameliyatı geçirdim. Kalbimdeki damarların 2013 yılında yüzde 90 tıkalı olması nedeniyle, o zamanki doktorum kalbime stent taktı. Daha sonra ritim bozukluğu hastalığım başladı. Ritim bozukluğu için ablasyon tedavisi uygulandı. Ancak ritim bozukluğum devam etti. En son anjiyomu 2021 yılında oldum. Ancak bu arada ben tam 27 kez anjiyografi oldum. Ve netice olarak 2 baypas geçirdim. 27 kez anjiyo oldum. Bir kere kalbime stent atıldı. Bir kere ablasyon geçirdim. Daha sonra 2021 yılında son bir kez daha bana anjiyo yapıldıktan sonra artık yapılacak bir şeyin olmadığı söylendi. Ağrılarım olduğu zaman da bana bir ilave ilaç verildi, ilaç sayım günde 20’ye çıktı” ifadelerini kullandı.

ŞANSSIZLIK OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM

İki hafta önce yine kalp rahatsızlığı nedeniyle Etlik Şehir Hastanesi’ne başvuran Durum, “Muayeneden sonra doktorum ‘Senin kalbinde delik var’ dedi. İlk kalp krizinin üzerinden 30 yıl geçmiş. Çeşitli doktorlara gittim. Tedavi oldum. Hiçbirisi bana ‘Senin kalbin delik’ demedi. Demediği için de oldukça geç kalındı ve geç kalınmadan dolayı kalbim deforme oldu. Deforme sonucunda şimdi yapılacak bir müdahalenin bir anlamının olmayacağı şeklinde ifadede bulundu doktorum. Kalbimdeki delik, 2 santime yakın. Ben doktorların iyi niyetli olduğunu biliyorum, demek ki onların da şanssızlıkları varmış” dedi.