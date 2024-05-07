Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 Mayıs saat 04.50’de Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun belirlemesi üzerine düğmeye bastı.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ekipleri tarafından (TCSG-907) hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Olduğu yerden karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
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