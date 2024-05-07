22 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: İHA
22 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 Mayıs saat 04.50’de Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun belirlemesi üzerine düğmeye bastı.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu ekipleri tarafından (TCSG-907) hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Olduğu yerden karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

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