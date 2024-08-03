22 yaşında 480 bin TL’ye güreş ağası oldu

Festivale Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman ve çok sayıda davetli katıldı.

Festival, güreşlerin yapıldığı, keşkeklerin dağıtıldığı ve birlik beraberlik ruhunun sergilendiği bir etkinlik olarak öne çıktı.

Güreş ağalığı ihalesinde büyük bir rekabet yaşandı; Sinop tarihinde rekor bir fiyatla 480 bin TL'ye 22 yaşındaki Furkan Diri ağalık unvanını kazandı. Furkan Diri, Sinop’un en genç güreş ağası olurken, festivaldeki en yüksek rekor fiyatı belirlemiş oldu.

Ayrıca, 18 yaşındaki Ömer Faruk Diri 140 bin TL vererek keşkek ağası unvanını kazandı. Festival boyunca keşkek kazanları açıldı ve ziyaretçilere ikram edildi.

Sazlı Akbaş Köyü Dernek Başkanı Muhsin Diri, festivalin 16. yılında gösterilen yüksek katılım ve destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu yıl Sinop tarihinde rekor bağışlar elde ettik. Güreş ağalığını 480 bin TL’ye Furkan Diri aldı, keşkek ağalığını ise 140 bin TL’ye Ömer Faruk Diri kazandı. Her iki kuzenimize köyümüze ve derneğimize verdikleri destek için teşekkür ediyorum" dedi.

Festivalde başpehlivanlık mücadelesi ise milli güreşçi Ömer Faruk Karadeniz tarafından kazanıldı.