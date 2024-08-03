Düğünde ilginç şaka: tabutla geldiler

Kaynak: İHA
Düğünde ilginç şaka: tabutla geldiler

Düzce'de gerçekleşen bir düğün töreni, damadın arkadaşlarının alışılmadık bir şaka ile gündeme geldi. Damadın arkadaşları düğüne tabutla giriş yaptı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Düzce’de bir arkadaş grubu, düğün salonuna sıra dışı bir giriş yaparak, içinde "Yunus gruptan ayrıldı" ifadesi bulunan bir tabutla sahneye yürüdü. Bu esprili giriş, salondaki davetliler arasında kahkahalara neden oldu.

Sahne üzerinde, damadın tabuta konulması ve ardından tabutla salonu terk etmeleri, sosyal medyada hızla yayılarak geniş kitlelerce paylaşıldı. Damadın bu anları kaydedenlere gülümseyerek poz vermesi ise olayın neşeli havasını pekiştirdi. Bu ilginç anlar, sosyal medyada en çok ilgi çeken videolar arasına kısa sürede girmeyi başardı.

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