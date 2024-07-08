22 yaşındaki futbolcuya 59 milyon Euro

22 yaşındaki yetenekli futbolcu ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar sürecek beş yıllık bir anlaşma imzalandı.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Bayern Münih'in Olise için Crystal Palace'a ek bonuslar dahil olmak üzere 59 milyon Euro gibi bir transfer ücreti ödediği belirtiliyor.

FC Bayern'in spor yönetim kurulu üyesi Max Eberl, transferle ilgili olarak, "Michael Olise, oyunuyla fark yaratan ve büyük beğeni toplayan bir oyuncudur. Takımımıza yeni bir dinamizm, enerji ve fikirler katmasını bekliyoruz; Michael bu özellikleriyle öne çıkıyor.

İle görüşmelerimizde FC Bayern'e katılma arzusunu hemen ifade etti ve onun takıma katılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Oyunumuzu daha da ileriye taşıyacak." şeklinde konuştu.

"HARİKA BİR FIRSAT"

Olise ise Bayern Münih'e transfer olmasını, "FC Bayern ile yapılan görüşmeler son derece pozitifti ve şimdi böyle büyük bir kulüpte oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Bu, benim için harika bir fırsat ve tam olarak aradığım bir meydan okuma.

Bu düzeyde kendimi ispatlamak ve takımımızla gelecek yıllarda olabildiğince çok başarı elde etmek için elimden geleni yapacağım." sözleriyle değerlendirdi.

Geçen sezon Crystal Palace'da 19 maçta forma giyen Olise, 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.