23 ilde IŞİD operasyonu. Ali Yerlikaya duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
23 ilde IŞİD operasyonu. Ali Yerlikaya duyurdu

IŞİD’e yönelik 23 ilde düzenlenen Gürz-10 operasyonlarında 119 IŞİD şüphelisinin yakalandığı duyuruldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden IŞİD’e yönelik son 5 gün içinde düzenlenen Gürz-5 operasyonunun detaylarını paylaştı.

23 ilde düzenlenen operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde 23 ilin Emniyet Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Yapılan operasyon neticesinde 23 ilde 119 terör örgütü IŞİD’e üyeliğinden şüphelenilen şahıs yakalandı.

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