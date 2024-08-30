23 ilde IŞİD operasyonu. Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden IŞİD’e yönelik son 5 gün içinde düzenlenen Gürz-5 operasyonunun detaylarını paylaştı.

23 ilde düzenlenen operasyon Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde 23 ilin Emniyet Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Yapılan operasyon neticesinde 23 ilde 119 terör örgütü IŞİD’e üyeliğinden şüphelenilen şahıs yakalandı.

2️⃣3️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5️⃣ gündür devam eden “GÜRZ-10” operasyonlarında 1️⃣1️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı❗



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz❗️… pic.twitter.com/zQ1aYavLpz