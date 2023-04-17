23 Nisan ne zaman? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi güne denk geliyor?

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının bu sene hangi güne geldiği merak ediliyor. Peki, 23 Nisan ne zaman? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi güne denk geliyor?

23 Nisan ne zaman? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi güne denk geliyor?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının hangi güne denk geldiği, resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan ne zaman? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi güne denk geliyor?

23 NİSAN NE ZAMAN?

Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek ülke olan Türkiye'de 23 Nisan Bayramı bu sene 103. kez kutlanacak. Öğrenciler, veliler ve çalışanlar 23 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığını araştırıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geçen sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayına denk geliyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2023 yılında Pazar gününe denk geliyor.

23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayram ve tatillerinden biri olarak kabul ediliyor.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem resmi tatil olarak kabul edilmektedir hem de bu sene Ramazan Bayramında denk gelmesiyle tatildir.

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