23 Nisan'da çocuklara 'Enerci' şarkısı eşliğinde Dilan Polat'ın gözaltına alınma anı oynatıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Karaman’da bir okulda yapılan etkinlik sosyal medyada büyük tepki topladı.

Yapılan etkinlikte küçük çocuklardan biri Dilan Polat olup “Enerci” şarkısıyla dans etti, iki çocuk ise Dilan Polat rolündeki kız öğrenciyi gözaltına alan polis kılığına girdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Karaman’da olduğu öğrenilen olay sonrası Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından soruşturma başlatıldı. Bakanlık, olayda ihmali bulunan kişiler için gerekli incelemenin sürdüğünü belirtti.

"BÖYLE ÖĞRETMENLERİN OKULLA İLİŞİĞİ KESİLSİN"

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekti. Öğretmenlerin böyle bir gösteri düzenlemesine sinirlenen vatandaşlar "Böyle öğretmenlerin okulla ilişiği kesilsin" yorumunu yaptı.

İşte videonun altına gelen bazı yorumlar,

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yürütülen soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftiyle beraber 12 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgili dava devam ederken, Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezine gerçekleştirilen silahlı saldırıyı azmettirdikleri öne sürülen Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat'ın da aralarında olduğu 11 sanık bugün hakim karşısına çıktı. Dilan Polat, mahkeme salonunda eşi Engin Polat’ı görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

8 YIL HAPİS TALEBİ

Banu Parlak'ın güzellik merkezine geçen sene 1 Ekim tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırıyı Dilan ve Engin Polat çiftinin azmettirdiği öne sürüldü. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği iddianamede Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat’ın ‘Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit’, ‘Mala zarar verme’ suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapsi talep edilmişti.