Dilan ve Engin Polat çifti hakkında ‘tahliye’ kararı

“Kara para aklama” ve ''Vergi usul kanuna muhalefet” gibi 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, tutukluluk durumlarına ilişkin yapılan incelemede Savcı, Polat çifti ile diğer isimler hakkında, “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan tahliyelerini istedi.

Diğer suçlamalar bakımından soruşturmanın sürdüğünü belirten Savcı, tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

DİĞER SUÇLARDAN TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Savcının talebi üzerine dosyayı inceleyen ve tutuklu sanıkların avukatlarını dinleyen İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, dosyada yer alan tüm şüpheliler hakkında, “Vergi usul kanununa muhalefet” suçlamasından tahliye kararı verdi.

Şüphelilerin diğer suçlardan ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

NE OLMUŞTU?

1 Kasım'da ve devamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.

Şirketlerinde yapılan aramalarda defterlere ve dijital materyallere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında MASAK tarafından ön inceleme raporu da hazırlanmıştı.

Aile bireylerine ait şirketlere tasfiye halindeki 3 firmadan sözde ticaret karşılığında ‘sahte fatura kesimi’ yöntemi ile 200 milyon TL para girişi olduğu rapora yansımıştı.

Yine aile bireylerine ait şirketler arasında paranın transfer edildiği, son aşama olarak ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul adlı şirkette toplanarak çok sayıda araç ve gayrimenkul alındığı belirlenmişti.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden Emniyet ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Kırklareli, Manisa, Ordu ve Yalova’da 43 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlemişti.

Çalışmalarını genişleten ekipler, Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu bir medikal şirketin Ankara'da bulunan bir başka şirkete isim hakkı verdiğini, bu şirketin hesabında yer alan 1 milyon 800 bin TL’nin de ortakların kişisel banka hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Gelişmeler üzerine Dilan ve Engin Polat ile Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

27 ŞİRKETE KAYYUM ATANMIŞTI

Öte yandan Polat çifti ile yakınlarına ait 27 şirkete kayyum atanmasına karar verilmişti.

Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri

Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, Habip Özsefil, Huri Özsefil, İlke Ela Göz, İleyda Topal, Kadir Yiğit, Muhammet Oğuz Başar, Mervenur Korkut, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Özge Duman, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan ve Yavuz Selim Korkut, yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.