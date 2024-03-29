Bu kez enerciii Dilan Polat’ın kaynanası Şükran Polat’ta! 1 liralık illegal işe girdi

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Bu kez enerciii Dilan Polat’ın kaynanası Şükran Polat’ta! 1 liralık illegal işe girdi
Dilan Polat’ın kayınvalidesi Şükran Polat Instagram hesabından 1 liralık sağlık ürünü reklamı yaptı.

Şükran Polat’ın oğlu Engin Polat ve gelini Dilan Polat geçtiğimiz yıl "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış, cezaevine gönderilmişti.

Bu süreçte Dilan Polat'ın kayınvalidesi olan Şükran Polat lüks yaşamıyla gündeme gelmişti.

"KARA PARA SUYUNU ÇEKİNCE 1 MİLYONCU OLDU"

Şükran Polat, Instagram hesabından ürün satışları yapmaya başladı. Ödem ve sindirime iyi geldiğini öne sürdüğü bir sağlık ürününün reklamını yapan Şükran Polat'a "Sonun gelinine benzemesin" yorumları yapıldı.

"2 ürün 1 TL" kampanyası yapan Şükran Polat'a "Kara para suyunu çekince '1 milyoncu' oldu" yorumları da geldi.

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