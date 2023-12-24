İzleyiciler 24 Aralık Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 24 Aralık Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 24 Aralık Pazar TV yayın akışında ne var? 24 Aralık Pazar bugün hangi diziler var?
Pazar televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 24 Aralık Pazar yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 24 Aralık Pazar TV yayın akışında ne var? 24 Aralık Pazar bugün hangi diziler var?
24 ARALIK PAZAR YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Bir Küçük Gün Işığı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Aldatmak
16:35 Creed 2: Efsane Yükseliyor (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aquaman (Yabancı Sinema)
22:50 Altın Kafes
02:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:45 Poyraz Karayel
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kirli Sepeti
16:15 Kızıl Goncalar
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
00:15 Kızıl Goncalar
04:45 Kefaret
06:00 Kirli Sepeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Ömer
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Sakla Beni
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Ömer
02:30 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Sara'ya İki Katır (Yabancı Sinema)
12:30 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye All Star
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:15 Son Karar
02:00 Gazete Magazin
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Bir Yuvam Olsun
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Aile
15:45 Ne Gemiler Yaktım
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arak
22:45 Sandık Kokusu
02:00 Ne Gemiler Taktım