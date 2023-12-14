24 ilde 231 arsa daha satışa çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Serhat Ağa
24 ilde 231 arsa daha satışa çıktı
TOKİ, 24 ilde 231 arsayı daha açık artırma usulü ile satışa çıkardı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 24 ilde 231 arsayı daha açık artırma usulüyle satışa çıkardı.

Sözcü TV’nin haberine göre, 1 milyon 430 bin metrekare arsa için 4 milyar 746 milyon 516 bin muhammen bedel belirlendi.

Arsa satışları için açık artırma 28 Aralık’ta yapılacak ve satışa çıkacak arsalara yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeyle sahip olunabilecek.

dggj.jpg

ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER

Arsa satışı yapılacak iller arasında İstanbul Başakşehir’den 307 milyon lira bedelle satışa çıkarılan 15 bin 348 metrekare konut alanı bulunuyor.

Antalya Alanya’da 483 milyon bedelle satışa çıkarılan 48 bin metrekarelik turizm tesisi alanı bulunuyor.

Listenin tamamı şöyle:

Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van ve Yalova.

İlgili Haberler
Hiç tapusu olmayanlara TOKİ'den büyük kampanya
TOKİ'den 6 ilde büyük kampanya! Ayda sadece 3500 lira
‘TOKİ'den kurasız ev’ vaadiyle annesi dahil 33 kişiyi dolandırdı: 320 yıl hapis istemi
TOKİ'den İstanbul'da büyük ucuz ev kampanyası!
Son Haberler
İspanyol İberia Havayolları çalışanları grev kararı aldı Dünya
İspanyol İberia Havayolları çalışanları grev kararı aldı
Hayatını kaybeden Saadet Partili vekilin son konuşması: "Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız" Video
Hayatını kaybeden Saadet Partili vekilin son konuşması: "Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız"
Cep telefonlarınıza gelen bu SMS’lere dikkat edin! MASAK uyardı Gündem
Cep telefonlarınıza gelen bu SMS’lere dikkat edin! MASAK uyardı
Yaşından başından utanmadan hem genç kadını süzdü hem dudaklarını yaladı Video
Yaşından başından utanmadan hem genç kadını süzdü hem dudaklarını yaladı
Abdullah Avcı Trabzonspor'un neye ihtiyacı olduğunu açıkladı Spor
Abdullah Avcı Trabzonspor'un neye ihtiyacı olduğunu açıkladı
Yalı Çapkını’nın finali ifşa oldu. Kimse tahmin etmiyordu Magazin
Yalı Çapkını’nın finali ifşa oldu. Kimse tahmin etmiyordu
Türk devi Alman şirketini satın aldı Otomotiv
Türk devi Alman şirketini satın aldı