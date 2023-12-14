24 ilde 231 arsa daha satışa çıktı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 24 ilde 231 arsayı daha açık artırma usulüyle satışa çıkardı.

Sözcü TV’nin haberine göre, 1 milyon 430 bin metrekare arsa için 4 milyar 746 milyon 516 bin muhammen bedel belirlendi.

Arsa satışları için açık artırma 28 Aralık’ta yapılacak ve satışa çıkacak arsalara yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeyle sahip olunabilecek.

ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER

Arsa satışı yapılacak iller arasında İstanbul Başakşehir’den 307 milyon lira bedelle satışa çıkarılan 15 bin 348 metrekare konut alanı bulunuyor.

Antalya Alanya’da 483 milyon bedelle satışa çıkarılan 48 bin metrekarelik turizm tesisi alanı bulunuyor.

Listenin tamamı şöyle:

Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van ve Yalova.