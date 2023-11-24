Her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle çeşitli etkinliklerle öğretmenlerimizin özel günü kutlanıyor. Bu önemli günde mesaj atmak veya sosyal medyada paylaşımda bulunmak isteyen kişiler 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde gönderilecek mesajları araştırıyor. Peki, 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…

İşte 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar…

24 KASIM ÖĞRETMELER GÜNÜ MESAJLARI

‘’Öğretmenler gününüz kutlu olsun! Bilgeliğiniz, bağlılığınız ve nezaketiniz bizi her zaman doğru yola götürecek ve daha iyi insanlar olmamız için bize ilham verecektir.

Sevgili öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Rehber olduğun ve çalışmalarımda başarılı olmam için bana ilham verdiğin için teşekkür ederim. Sen en iyi öğretmensin.’’

‘’Yarınlarımızı bir güneş gibi aydınlatan; fikri hür, vicdani hür, irfanı hür yeni nesiller yetiştiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun...’’

‘’Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…’’

‘’Hedeflerime ve hayallerime ulaşmak için bana ilham verdiniz. Daha da önemlisi, ben olmama ilham verdiniz… Herkesin başkası olmak için çabaladığı bir dünyada bana kendim olmayı öğrettiğiniz için teşekkür ederim öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!’’

‘’İçimizdeki en iyiyi ortaya çıkarmak için gösterdiğiniz tüm çabalar ödenemez. Sözleriniz, tutumlarınız ve eylemleriniz çocuklarımızın eğitiminde o kadar olumlu bir fark yarattı ki! Size minnettarız!’’

‘’Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.’’

‘’Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.

Bu kutsal mesleği icra eden tüm öğretmenlerin günü kutlu olsun. Sizler gelecek nesli yetiştiren toplumun en önemli bireylerindensiniz... Hepinizi tebrik eder ve isteklerinizin gerçek olmasını dilerim…’’

‘’Bize büyük hayaller kurmak için tüm nedenleri ve bunu başarmak için tüm kaynakları verdiniz. Sen hayatımızda bir nimettin. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!’’

‘’Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.

Öğretmeniz canım benim yeri geldi ana oldunuz bana yeri geldi baba oldunuz bana 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun.’’