24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bu özel günü mesaj ve şiirlerle kutlamak isteyenler 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel Öğretmenler Günü şiirleri araştırıyor. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?

24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ile ilgili arama motorlarında yapılan araştırmalar sürüyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel şiir okumak ve sosyal medyasında paylaşmak isteyenler arama motorlarında 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirlerini araştırıyor. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?

İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri…

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

BAŞÖĞRETMEN

Atatürk benim,

Başöğretmenim,

Ne öğrendimse,

Ondan öğrendim.

Yenilikleri,

Hep o düşünmüş,

Milleti için,

Ağlamış, gülmüş.

Çocuk kalbimle,

İlk onu sevdim,

Atatürk benim,

Başöğretmenim.

Tarık Orhan

ÖĞRETMENİN ÖYKÜSÜ

Ben, köy öğretmeniyim,

Dağ başında bulutların altında.

Toprak kokar ellerim,

Pantolonumda çamur lekesi var.

Pis değil ki, vatan toprağı kokar,

Kars'tan Edirne'ye kadar.

Geceleri mum yakarım odamda,

Yarın dokuz Ekim,

Köyde bayram var.

On beş kız, yirmi erkek kaydettim.

Tüm anadolu'ya selamları var.

Henüz kara tahtam yok,

İlk harfleri tanelerle yazdırttım.

Aydınlık A'dan başlayacak

O. Köksal MEMİŞ

ÖĞRETMENİM

Ben,

Seni ilk defa

Okul duvarının dışından

Okula gitmezken tanıdım.

Kirli suratım, karışmış saçlarım

Çapaklanmış gözlerimle

Hep sana bakardım.

Anasızlığımın özlemini

Senin çocuklarla ilgilenmenle

Kapardım.

Okula başladığımda,

Cızlavat lâstik ayakkabılarımın içinde

Donarcasına ıslanmış ayaklarımı,

Sıcacık bakışlarınla kurutur

Bana bir kerecik dokunman için

Her türlü yaramazlığı yapardım.

Ben,

Sevdalarımın en büyüğünü

Sana bakarak yaşadım.

Sevgili öğretmenim.

Ragıp SARI

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