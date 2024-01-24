Televizyon izleyicileri, 24 Ocak Çarşamba gününün TV yayın akışını öğrenmek için arama motorunda araştırma yapıyor. Google'da "24 Ocak Çarşamba TV yayın akışı" gibi sorularla TV kanallarının yayın akışları araştırılıyor. Peki, 24 Ocak Çarşamba TV yayın akışında neler var? 24 Ocak Çarşamba hangi diziler var?
24 OCAK ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Yeter
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
00:15 Üç Kız Kardeş
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Afili Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
09:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Yerli Sinema)
22:30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Yerli Sinema)
00:50 Yerli Dizi Tekrar
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Çarkıfelek
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
00:00 Hudutsuz Sevda