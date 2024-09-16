24 saat oldu... Fatih Altaylı hala düşünüyor

Cumhurbaşkanı’nın oğlu Bilal Erdoğan hem gündeme dair hem de muhalefet ile beraber “AKP ile ülke kötü yönetiliyor” açıklamasını yapan Fatih Altaylı’ya yönelik çok sert açıklamalarda bulunmuştu.

Fatih Altaylı şu anda vereceği cevabı düşünüyor. Bilal Erdoğan kendisine 'ahlaksız' demişti

Katıldığı Kocaeli Başiskele ilçesinde düzenlenen 'AK Parti İnsan Hakları Eğitim Kampı’nda Fatih Altaylı’ya ağır hakaretler eden Bilal Erdoğan Fatih Altaylı için “Bu Fatih Altaylı denilen ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu. Askerler 'Kalk' dediğinde kalkıyordu, 'Yat' dediğinde yatıyordu bu adam. Şuan başkası 'Yat' dediğinde yatar, 'Kalk' dediğinde kalkar ama gazeteci diye gezip, videoları seyrediliyor.” İfadelerini kullanmış ve bu ifadelerin özellikle sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından, kendisine ait YouTube kanalında gündeme dair yorumlarda bulunan Fatih Altaylı’nın ne cevap vereceği merak ediliyordu.

SAATLER GEÇTİ AMA SES YOK

Sivri dili ile bilinen Altaylı’nın Bilal Erdoğan’ın kendisine yönelik sert ifadelerinden sonra halen yanıt vermemesi sosyal medyada konuşulan konular arasında yerini aldı.

FATİH ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

Fatih Altaylı, kendi Youtube kanalında paylaştığı bir videoda "AKP ile ülke kötü yönetiliyor." demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın eleştirerek açıkladığı konuşma ise 90'lı yıllarda gerçekleşmişti. Fatih Altaylı o dönem Radyo D`de yaptığı "Bab-ı Ali Yokuşu" isimli programda gazete haberlerini okurken başörtüsü eylemi yapan kızlarla ilgili ağır ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

BİLAL ERDOĞAN NE DEDİ?

"AK Parti'den önce Türkiye daha huzurluydu, müreffehti, daha adildi, daha böyleydi, daha şöyleydi. 20 yıldır mahvolduk' deniliyor. Dünya tarihinin görmediği bir ihanettir bu. Böyle bir vicdansızlık olamaz.

Arkadaşlar, bu Fatih Altaylı denilen ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu. Askerler 'Kalk' dediğinde kalkıyordu, 'Yat' dediğinde yatıyordu bu adam. Şuan başkası 'Yat' dediğinde yatar, 'Kalk' dediğinde kalkar ama gazeteci diye gezip, videoları seyrediliyor.

Bunlar 90'ları anlatsın. 'Askerlerden ödümüz patlıyordu' desinler. 'Biz vesayetin kölesiydik, köpeğiydik' desinler. Hadi desinler. Türkiye hiç olmadığı kadar özgür arkadaşlar. Türkiye hiç olmadığı kadar güçlü, kendi kararlarını veren ülke. Dünya çapında iddia sahibi ülke"