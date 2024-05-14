24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapanıyor

Trabzon’un Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi’nde, tüm halkın davetli olduğu yarın gece yapılacak kapanış töreninde, Devlet Halk Dansları Topluluğu ‘’Zafere Doğru Cumhuriyet Doğuyor’’ adlı müthiş gösterisini sunacak.

Türkiye ile birlikte 6 ülkenin yer aldığı 24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, 37 yıldır oyunların sahnelendiği Trabzon Devlet Tiyatrosu çatısı altında, festivalin düzenlendiği Trabzon’da 2 Mayıs ta başlarken, 15 Mayıs Çarşamba 21.00’ de kapanış yaparak sona erecek.

Devlet tiyatrolarının, İstanbul, Diyarbakır, Antalya, Ankara, Adana, İzmir, Konya, Van, Bursa, Sivas, Kayseri ve Trabzon Devlet Tiyatroları ekiplerinin de, farklı oyunları ile yer aldığı; uluslararası bu önemli tiyatro festivalinde, ayrıca Azerbaycan’dan Devlet Pandomim Tiyatrosu, Kazakistan’dan Astana Gençlik Tiyatrosu, Gürcistan’dan Tiflis Akhmeteli Tiyatrosu, Yunanistan’dan Tiyatro İthikon Akmeoataton ve İspanya Yllana Tiyatrosu’da, yeni birer oyunlarıyla festivale renk kattılar.

Festival açılış gecesinde Trabzon Devlet Tiyatrosu yapımı, zengin bir toprak ağası olan Puntila ve uşak Matti’nin enteresan bir hikayesi olan “Puntila Ağa ve Uşağı Matti” adlı oyunun sergilendiği Haluk Ongan Sahnesi’nde; Tiyatro severlerle birlikte Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Genel Müdür Yardımcısı ve Başrejisör Sükun Işıtan, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve eşi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve eşi, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve de devletin farklı kurumlarının, Trabzon’daki bazı il müdürleri de katılmıştı.

Trabzon DT Müdürü Ahmet Uzuner’in yanı sıra, İstanbul DT Müdürü Fatih Dokgöz, Erzurum DT Müdürü Sezai Yılmaz, Sivas DT Müdürü Sibel Ferlibel, İzmir DT Müdürü Burcu Aksakal, Antalya DT Müdürü Gökhan Tüzün, Diyarbakır DT Müdürü Erkan Aytemur ve Kayseri DT Müdürü K.Betül Gökçer’de, açılış gecesinde hazır bulunmuşlardı.

Trabzon Devlet Tiyatrosu, tüm çalışanlarıyla yoğun emek verdiği festivalde; Trabzon Atatürk Alanında açılış konuşmaları, çelenk sunumu yoğun yağmura rağmen de gerçekleştirilmiş, Trabzon’da, festivaldeki tüm oyunların biletlerine de yoğun ilgi olması gözlerden kaçmadı.

Bugün, farklı tiyatrolar tarafından son oyunların sergileneceği festivalin ev sahipliğini yapan, Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun, Trabzonlu yeni müdürü Ahmet Uzuner, festivalin kapanışıyla ilgili olarak da kısaca şunları söyledi:

“Şehrimiz ve kurumumuz adına oldukça mutlu ve gururluyum. Böylesine büyük bir organizasyonun ev sahipliğini yapmak ve karşılığında da yoğun ilgi görmek gerçekten onur verici. Her yaştan ve her kesimden insana dokunan festivalimizin, şehrin kültür sanat ihtiyacını oldukça karşıladığını düşünüyorum. Bizler görevimizi büyük bir titizlik ve dikkatle yapmaya çalıştık halkımızda yoğun ilgisiyle yanımızda oldu. 15 Mayıs 2024 Çarşamba saat:21.00’ de tüm halkımızı Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi’ nde yapılacak kapanış programımıza bekliyoruz”