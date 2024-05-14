Nemrut Krater Gölü’nde turizm sezonu açıldı

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında 'mükemmeliyet ödülü' alan bölge, her mevsimde farklı güzellikler sunuyor ve doğal çekiciliğiyle dikkat çekiyor.

Mevsimin ilk ziyaretçilerini karşılamaya başlayan Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliğiyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri, boz ayıları ve biyoçeşitliliğiyle ünlü Nemrut Kalderası, doğaseverlerin, fotoğraf tutkunlarının ve kampçıların gözdesi haline geldi.

Kış sezonunun sona ermesine rağmen, coğrafi şartlar nedeniyle geçtiğimiz günlerde yolunun kardan açılmasıyla Nemrut Krater Gölü'ne olan ziyaretler giderek artıyor.

Van ve Ahlat gibi çevre bölgeleri ziyaret eden İngilizce öğretmeni Rahmi Günindi, bölgenin tarihî ve kültürel zenginliğine vurgu yaparak, Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Günindi, Türkiye'nin tarihi ve kültürel açıdan zengin bölgelerinin kendisini her zaman etkilediğini ve Nemrut Krater Gölü'nün de bu zenginlikler arasında özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

İsviçreli turist Jımmy Buelir ise Nemrut Krater Gölü'nü ve doğasını çok sevdiğini belirterek, burada kamp yapmaktan keyif aldığını dile getirdi. Doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla Nemrut Krater Gölü, yerli ve yabancı turistler için unutulmaz bir deneyim sunmaya devam ediyor.