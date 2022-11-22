25. Ankara tiyatro festivali ''Celile'' ile başladı

Pandemi nedeniyle son iki yıldır düzenlenemeyen etkinlik bu yıl Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde ödül töreni ve "Celile" adlı oyunla başladı.

Açılış konuşmasını TAKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Candansayar'ın yaptığı Festivalde, kurulduğundan bu yana desteklerinden Çankaya Belediyesine de 25. Yıl Özel Ödülü verildi. Ödülü Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen adına Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner aldı.

Festivalin açılış gecesinde ödüller de sahiplerini buldu. Jürinin değerlendirmeleri doğrultusunda bu yıl Onur Ödülü tiyatro sanatçısı Metin Coşkun'a, Emek Ödülü ise tiyatro eleştirmeni ve Festivalin Danışma Kurulu Üyesi Prof. Filiz Elmas'a takdim edildi. Festival 28 Kasım'da sona erecek.