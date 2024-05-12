Damat dehşeti: Kayınpederini öldürdü, eşi ve kayınvalidesini yaraladı

Kaynak: DHA
Damat dehşeti: Kayınpederini öldürdü, eşi ve kayınvalidesini yaraladı
Diyarbakır'da 30 yaşındaki damat S.A. evin tapusu yüzünden çıkan tartışmada dini nikahlı eşi ve ailesine tabancayla kurşun yağdırdı. Kayınpederini öldürdü.

S.A.’nın kurşun yağmuruna tuttuğu 50 yaşındaki kayınpederi Yılmaz Bekçi yaşamını yitirirken 29 yaşındaki dini nikahlı eşi E.B. ile 45 yaşındaki S.B. yaralandı. Öfkeli damat olay yerinden kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi'nde yer alan bir sitede gerçekleşti.

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S.A., dini nikahlı eşi E.B. ile evde bulunan kayınpederi Yılmaz Bekçi ve kayınvalidesi S.B. ile tapu meselesi nedeni ile büyük bir tartışma yaşadı. Tartışma sırasında S.A., tabancasını çıkararak eşi ve ailesine kurşun yağdırdı. Saldırgan damat olayın hemen ardından evden kaçtı. Silah sesleri üzerine eve sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin ilk kontrollerinde kayınpeder Yılmaz Bekçi’nin oracıkta yaşamını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan E.B. ve S.B. ise ambulanslarla hastaneye yetiştirildi.

Damat S.A.’nın yakalanması için polis çalışma başlatırken, tartışmanın babasının E.B.’ye evin tapusunu vermesi nedeni ile çıktığı öğrenildi.

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