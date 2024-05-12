Semicenk'ten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne özel şarkı: "Olur da düşersem hilal uğruna"

Kaynak: Haber Merkezi
Semicenk'ten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne özel şarkı: "Olur da düşersem hilal uğruna"
Ünlü şarkıcı Semicenk, Türk Silahlı Kuvvetleri için özel bir şarkı seslendirdi. "Olur da düşersem hilal uğruna, bağrına taş bas da ağlama. Şehitlik Atam'dan yadigar bana. Ağıtlar yakma anam" sözleriyle dikkat çeken şarkı, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Türkiye'nin sevilen şarkıcılarından Semicenk, Türk Silahlı Kuvvetleri için özel bir şarkı seslendirdi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran şarkının sözleri oldukça etkileyiciydi. "Olur da düşersem hilal uğruna, bağrına taş bas da ağlama. Şehitlik Atam'dan yadigar bana. Ağıtlar yakma anam" sözleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kutsal değerlerine vurgu yapan şarkı, dinleyicilerden büyük ilgi gördü.

Semicenk'in bu hareketi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olan saygısını ve vatan sevgisini bir kez daha ortaya koydu. Şarkı, Türk milletinin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirirken, şehitlerimizi de anma ve hatırlama duygularını güçlendirdi. Sosyal medyada hızla yayılan şarkı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

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